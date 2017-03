Falt tre meter

En mann falt omtrent tre meter fra et bygg under oppføring. – Han falt fra et tak. Det er snakk om smerter i ryggen og han er kjørt til legevakten for sjekk, sier Thomas Nordvik, operativ leder i Sør-Vest politidistrikt. Det er ikke klart hva som er årsaken til fallet.