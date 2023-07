Falt og slo hodet

Rett før klokken fire natt til søndag fikk politiet i Stavanger melding om en skadet mann i Stavanger. Vitner på stedet fortalte at de har sett mannen stå og urinere, og at han falt da han skulle få på seg buksen igjen. Da politiet kom frem lå mannen på gata med et kutt i hodet. Ambulanse ble tilkalt og mannen ble fraktet til SUS.