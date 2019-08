Falsk nettside lokker turister med isfiske og Hawaii-fest

– Det kom et par i 50-årene fra Østlandet, som skulle på kafé. De hadde lest på nettet at det var åpent hver dag. Vi var i hagen og sa de kunne få kaffe av oss, sier Kathrine Øpstebø.

Hun har landsted i enden av en sti like ved et sauebeite. På nabotomta ligger Feøy brygge, en kafé som stengte dørene i 2014.

Nå har Øpstebø begynt å servere sultne turister som har lagt dagen til øya, og som møter stengt dør på den gamle kaféen.

Huset i midten er Feøy brygge som la ned driften i 2014. Huset like bak er landstedet til Kathrine Øpstebø. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ingen vet hvem som står bak

Turistene hadde lest på nettsiden feoybrygge.com at en restaurant og en kafé var åpen hver dag hele året. Her kunne de få franske bakverk, sjømat og lokale råvarer.

Nettsiden lokket også med isfiske, preparerte langrennsløyper, Hawaii-fest og bondegårdsbesøk.

Men nettsiden er falsk og ingen vet hvem som står bak.

Den falske nettsiden lokker med et variert utvalg aktiviteter både på sommeren og vinteren. Foto: Skjermdump / feoybrygge.com

Vanskelig å stenge nettsiden

Velforeningen har prøvd å finne ut hvem som står bak, slik at de kan få den stengt. Men det er vanskelig.

– Fordi det ikke er et domene som er registrert i Norge er det mye lettere å skjule hvem som står bak, sier strategisk rådgiver i NRK Beta, Anders Hofseth.

Strategisk rådgiver i NRK Beta, Anders Hofseth. Foto: Kim Erlandsen

Hofseth og kollegaene jobber med teknologi og medier. På grunn av de nye personvernreglene er det vanskelig å finne ut hvem som står bak nettsider, og å gjøre noe med nettsider som inneholder uriktig informasjon, forklarer Hofseth.

– Det er ikke noen enkel måte å få tatt vekk nettsiden på. Det går an å prøve å få kontakt med dem som står bak ved å gå gjennom de som har levert domenet. Og de i den andre enden må faktisk ha lyst til å endre på det, sier han.

– Det ble jo grining

I mellomtiden har beboerne på øya fått seg en god latter.

Marianne Svendsen bor fast på Feøy. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er mange som ler og vi har fått mange gode idéer til ulike aktiviteter. Vi kaller det ei drømmeøy, ler Marianne Svendsen som bor fast på øya.

Også Haugesunds Avis har omtalt den falske nettsiden. Nå håper både Svendsen og Øpstebø at de får vekk nettsiden så fort som mulig.

– Det er morsomt for oss, men ikke så morsomt for dem som kommer ut til øya. Jeg hørte tidligere om en familie med unger som kom ut og skulle på kafé. Det ble jo grining, sier Øpstebø.

Før de får stengt nettsiden lover hun å ta godt imot dem som kommer ut.

– Jeg har alltid noe på lur i frysen, sier Øpstebø.