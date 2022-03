Falsk forklaring i lagmannsretten

I dag startar ankesaka i lagmannsretten mot fem unge menn, som er tiltalte for falsk forklaring i samband med eit dødsfall på Bryne, skriv Jærbladet. Dei fem mennene fann den omkomne i Ungdomsskogen på Bryne, men ingen fortalde at det også var ein sjettemann til stades. Det viste seg seinare at den sjette personen ville selja hasj. Dei fem blei alle dømde i tingretten.