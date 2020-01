Falsk anklage fordi hun kjedet seg

Ei jente i 20-årene ringte politiet og sa at hun hadde blitt slått flere ganger av broren sin. Før patruljen kom frem innrømmet jenta i telefonen at det hele bare var oppspinn. Hun forklarte dette med at hun hadde kjedet seg. Nå blir hun anmeldt for falsk anklage.