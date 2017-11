Fallulykke i Kopervik

To personer er skadet i en arbeidsulykke i Kopervik, skriver Haugesunds Avis. De to skal ha falt fem-seks meter fra et stillas. De to skal ha vært ved bevissthet da de ble sendt til Haugesund sjukehus med ambulanse, sier operasjonsleder Norunn Byrknes i Sør-Vest politidistrikt.