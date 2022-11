Fagskole får ekstra penger

Fagskolen i Rogaland og fagskolen i Viken blir de første som får status som sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. De to får til sammen 24 millioner kroner over fire år for å utvikle fagskolesektoren. Dette skal være en prestisjeordning som blant annet skal stimulere til økt kvalitet i fagskolene. Ordningen skal vurderes etter tre år.