Fagskole blir styrket

Fagskolen Rogaland får 9,7 millioner kroner av regjeringen for å øke kvaliteten på undervisningen, bedre læring for studentene, og at utdanningene skal bli mer relevant for arbeidslivet.

Fagskolen Rogaland tilbyr høyere yrkesfaglige utdanninger.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier det er stort behov for flere folk med høyere yrkesfaglig utdanning.