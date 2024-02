Fagforening mener S-92 er et trygt helikopter

Oljearbeidernes fagforbund Safe har tillit til dem som håndterer helikopterulykken utenfor Bergen, sier Safe-leder Raymond Midtgård til NTB.

En person omkom og en er kritisk skadd i ulykken med et helikopter som var på øvelsesoppdrag for Equinor og var tilknyttet områdeberedskapen for Oseberg-området i Nordsjøen.

Midtgård sier at dersom de får grønt lys til å fortsette flygningene i Nordsjøen med helikoptertypen S-92, så vil Safe si til sine medlemmer at det er trygt. Det var et beredskapshelikopter av typen S-92 som var involvert i ulykken onsdag.