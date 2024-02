Færre unge uføre i Rogaland

1881 personer under 30 år er uføre i Rogaland. Det er en nedgang på over 2 prosent det siste året, viser ferske tall fra NAV.

– Vi gleder oss over at vi det siste året har sett en svak reduksjon i antallet unge uføre. Konsekvensene er store både for den enkelte og for samfunnet når unge faller utenfor arbeidslivet, sier Merethe P Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.