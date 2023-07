Færre sniker på bussen

Færre enn vanlig ble tatt uten gyldig billett, viser den første billettkontrollen fra Kolumbus etter at gratisbilletter ble innført for folkeregistrerte i Stavanger. Totalt 350 passasjerer i Nord-Jæren-sonen ble kontrollert, og det ga en snikprosent på 7,3 prosent, mot 10 prosent før kommunen begynte å spandere kollektivbilletter på innbyggerne. De som ble tatt uten gyldig billett forklarte at de trodde de ikke trengte å ha billett, ifølge Kolumbus.