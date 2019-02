Færre rammet av influensa

– Vi har fått en ny test, som gjør at vi kan analysere og få avdekket om man er influensasyk allerede fra startfasen før man blir ordentlig syk.

Det sier smittevernsoverlege Lars Kåre Kleppe ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Det er et av flere tiltak som skal føre til at færre får influensa.

– Vi har også kontroll når det gjelder behovet for isolering.

Smittevernoverlege ved Stavanger Universitetssykehus, Lars Kåre Kleppe. Foto: Mathias Oppedal / NRK

I tillegg er det langt flere som vaksinerer seg mot influensa enn før. 220.000 nordmenn har gjort dette det siste året. Totalt har antallet vaksinerte kommet opp i 850.000.

Og det har effekt.

Fra 400 til 150 innlagte

– Influensa B rammet ganske hardt i fjor, men den har vi ikke sett så mye til i år. Hittil er det bare én pasient som har blitt rammet til nå, sier Tonje Røssland, bioingeniør ved laboratoriet ved SUS.

Influensa type B er influensa med mildere symptomer enn influensa A, den kraftigste formen.

Totalt er det 150 som er lagt inn på sykehuset i Stavanger med med influensa. I fjor var det 400 på samme tid.

I Stavanger har antallet personer som blir lagt inn med influensa stupt fra 2018 til 2019. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

600 færre influensasyke

Også nasjonalt viser tallene samme tendens. I uke 7 ble 299 personer innlagt på sykehus med influensa i år. I fjor var det 384. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. De måler også hvor stor andel av personer som tar kontakt med primærhelsetjenesten, eller kommunehelsetjenesten, som har influensalignende symptomer.

I fjor hadde 3,8 prosent av alle pasienter som tok kontakt med fastleger i uke 7 influensasymptomer. I år falt andelen til 2,4 prosent.

Er andelen over fire prosent i et fylke, regnes den som høy. I fjor var det over fire prosent i både Oslo, Hordaland, Rogaland, Akershus og Vestfold. I uke 7 i 2019 var ingen fylker med høy andel.

Totalt var det i overkant av 3000 personer som fikk influensa i uke 7 i 2018. I år var det 2460 som hadde viruset i kroppen på samme tid ut fra prøver som har blitt tatt.

– Grunnen til at færre blir smittet av influensa i år har helt sikkert å gjøre med at flere vaksinerer seg. I tillegg er dette et virus vi har hatt som en del av influensasesongen i flere år, og folk har gjerne vært borti det før. Dermed blir man også mindre syke, sier Kleppe.

Folkehelseinstituttets kart viser andelen pasienter som hadde influensasymptomer i de forskjellige fylkene i landet i uke 7 2019. Andelen er blant alle personer som oppsøkte primærhelsetjenesten. Foto: Folkehelseinstituttet

Influensatopp

Men selv om antallet syke går ned sammenlignet med i fjor, stiger antallet influensasyke i uke 7 sammenlignet med uke 6, 5 og bakover i 2019. I år er det svineinfluensaen som dominerer blant de pasientene som blir innlagt på sykehus. Det er i år nøyaktig ti år siden influensatypen var en pandemi. Nå regnes etterkommeren av viruset som herjet i 2009 som et ordinært sesonginfluensavirus.

Smittevernoverlegen tror vi nå nærmer oss toppen på årets influensasesong.

– Det vil være influensaaktivitet i mange uker fremover, sier han.