Færre politikontrollar under streiken

Fagforeningane Unio stat og Akademikarane er i streik. Dei vil kunne forhandle løn lokalt, og ikkje inngå i same forhandling som andre statstilsette.

Derfor er 116 av 1200 tilsette ved politiet i Sør-Vest i streik i dag, saman med 84 tilsette på Universitetet i Stavanger.

Streiken skal ikkje gå ut over sikkerheten ved kongebesøket eller eksamensavviklinga på UiS.

Men kontrollar på vegar og til sjøs blir det færre av, seier streikeleiar for Unio Sør-Vest, Erlend Ravndal Bjørnevold.