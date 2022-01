Færre med tredje dose

Smittevernlege Teis Qvale i Haugesund sier langt færre tar den tredje koronavaksinedosen.

Qvale sier til Haugesunds Avis at undersøkelser viser at frykten for å bli koronasjuk er mye mindre med omikronvarianten av koronaviruset.

Men smittevernlegen fraråder på det sterkeste å la seg bli smittet for å bli ferdig med koronasmitten, og viser blant annet til at dette vil føre til økt smitte som vil påvirke utsatte grupper.