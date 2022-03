Færre korona-sjukemelde

Over 60 prosent av dei som blei sjukemelde sist veke i Rogaland, hadde diagnosen Korona, skriv NAV. Det er ein mindre nedgang frå veka før, men det er for tidleg å slå fast at me nå ser ein nedaggåande trend, seier direktør i NAV Rogaland, Merethe P Haftorsen.