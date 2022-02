Færre konkursar i Rogaland. Fleire i Noreg

Rogaland har 25 prosent færre konkursar i første månad i år, samanlikna med fjoråret. Elles i landet er det til dels kraftig auke i talet på konkursar, skriv analyseselskapet Dun & Bradstreet. Direktør i Næringsforeninga for Stavangerregionen, Harald Minge, seier at høge prisar på olje- og gass betyr gode tider for næringslivet i fylket.