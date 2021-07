Færre katter gis bort på Finn

Selv om mange katter trenger et nytt hjem, er det nå færre katter som gis bort via Finn. Totalt er det 33 prosent færre annonser der katter gis bort. Brit Bore i Lucas organisasjonen på Klepp tror noe av forklaringen er at flere heller tar betalt for kattene. – Det er positivt, sier hun.