Færre heilt arbeidslause

Talet på heilt arbeidsledige i Rogaland går ned. Årsaka er at fleire har sendt inn meldekort som viser at dei delvis jobbar. Vi syns det er ein positiv trend, sjølv om svært mange arbeidsgivarar og arbeidstakarar har ein uavklart situasjon, seier direktør for Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.