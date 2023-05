Færre får trafikkbøter etter kraftig økning i satsene

1. februar økte satsene for trafikkbøter med hele 30 prosent. Nå koster det deg for eksempel 9700 kroner hvis du blir tatt i å bruke håndholdt mobiltelefon mens du kjører bil.

Selv om økningen ble kraftig kritisert, mente regjeringen at høyere bøter ville ha en preventiv effekt.

– Vi vet at fart dreper og at økonomiske insentiver ofte virker, uttalte statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK i februar.

Nå viser ferske tall fra Utrykningspolitiet (UP) at det er skrevet ut nærmere 12 prosent færre bøter de siste tre månedene, sammenlignet med samme periode i år.

Antall utskrevne bøter febr.-apr. 2020 febr.-apr. 2021 febr.-apr. 2022 febr.-apr. 2023 Fartsovertredelser 23.248 31.815 28.729 26.740 Håndholdt mobil 4060 4259 3089 1753 Annet 1718 2152 2318 1663 Sum 29.026 38.226 34.136 30.156 Kilde: Utrykningspolitiet

Disse tallene er Indrefjord godt fornøyd med. Spesielt når det gjelder utskrevne bøter for håndholdt mobil, der nedgangen er på 43 prosent:

– Dersom nedgangen i bøter betyr at færre nå bruker håndholdt mobil i bil, så vil det føre til at færre blir drept og skadet i trafikken i Norge, sier statssekretæren.

Vil ikke konkludere for tidlig

Sjef for Utrykningspolitiet (UP), Knut Smedsrud, mener det er for tidlig å si sikkert hva nedgangen kan bety og om dette er starten på en varig utvikling.

Men han kan forsikre både statssekretær Indrefjord og andre om én ting:

– Stadig færre bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører bil, og det er en veldig positiv utvikling vi har sett over flere år nå. Det ble mye oppmerksomhet da de økte bøtesatsene ble innført, og det vil også ha en preventiv virkning, sier Smedsrud.

– Ut fra tallene kan det virke som folk har blitt flinkere til å følge trafikkreglene, fordi færre har fått bot. Er det så enkelt?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er ulike faktorer som spiller inn, som for eksempel antall kontroller vi gjennomfører og om vi har prioritert andre saker.

Knut Smedsrud er sjef for Utrykningspolitiet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Travel helg med mange bøter

Men det er neppe slik at UP blir arbeidsledige i nærmeste fremtid. Trafikkbetjent Aleksander Naley i Sør-Vest politidistrikt hadde nylig en travel helg på vakt.

– Jeg og en kollega skrev ut 80 bøter og gjorde fem førerkortbeslag. Så det er fremdeles mye å ta tak i. Vi er ikke helt fornøyde ennå, sier han.

Naley sier folk reagerer på ulikt vis når de får bot, men at de fleste tar det med fatning.

– Det er fryktelig dyre bøter, men vi har fremdeles et stående tilbud om at å følge trafikkreglene er gratis.

UP-sjef Smedsrud er enig med Naley i at trafikkontroller ikke akkurat blir overflødige med det første.

– Vi har i høyeste grad en jobb å gjøre der ute. Vi ser at flere overholder fartsgrensene, men fremdeles kjører 40 prosent for fort. Så det er et stort potensial der.