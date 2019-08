Færre bruker belte i buss

Færre busspassasjerer bruker belte i buss nå enn til samme tid i fjor.Tall Statens Vegvesen har viser at bare 69 prosent oppgir at de bruker belte i buss, mot 73 prosent på samme tid i fjor. Gebyret for ikke å bruke belte er 1 500 kroner.