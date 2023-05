Færre brukar mathallen i Sandnes

Mathallen i Amfi Vågen i Sandnes opplever at gjennomsnittsbesøket går ned, skriv Sandnesposten. For to månader sidan opna mathallen med ni serveringsstader og dei første vekene var besøket større enn venta, men verken påska eller 17. mai levde opp til det som var venta, skriv avisa.

Senterleiar Bente Hetland i Amfi Vågen, seier at trass i ein nedgang i mathallen den siste tida så har det totale besøket i handlesenteret gått opp 30 prosent hittil i år.