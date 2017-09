– Det er viktig at arbeidsledige i fylket benytter seg av oppturen vi opplever i arbeidsmarkedet nå, sier direktør i NAV Rogaland, Truls Nordahl.

8797 personer i Rogaland er helt uten arbeid og 2242 arbeidssøkere deltar i arbeidsrettet tiltak. Det gir en nedgang i arbeidsledigheten på 22 prosent.

– Arbeidsmarkedet i Rogaland utvikler seg fortsatt i positiv retning. Det blir stadig færre arbeidsløse i alle aldersgrupper og i de fleste yrkesgruppene.

Det totale tallet for bruttoarbeidsledighet er på 11.039 personer, tilsvarende 4,3 personer av arbeidsstyrken i fylket. På samme tid i fjor var bruttoarbeidsledigheten på 5,1 prosent.

– Dette er i overkant av vi kunne håpet på for et halvt år siden. Arbeidsmarkedet i fylket er rimelig bra for øyeblikket.

Flere ledige stillinger

I september ble det lyst ut 1937 ledige stillinger i fylket. Det er en økning på 36 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Fornøyd direktør: Truls Nordahl har grunn til å være optimist for arbeidsmarkedet i Rogaland. For tiende måneden på rad synker arbeidsledigheten i fylket. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Den viktigste forklaringen for nedgangen i ledigheten er ikke at det kommer mange nye stillinger, men at virksomhetene har sluttet å si opp og permittere ansatte.

Flest stillingsutlysninger var det i helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og meglere og konsulenter.

Tror på færre ledige

NAV-direktøren er sikker i sin sak, han tror enda flere vil finne arbeid de neste månedene.

– Vi merker en økende positivitet hos arbeidsgiverne. De har tro på fremtiden. Vi har kommet inn i en positiv sirkel, og flere har planer om å ansette, sier Nordahl.

Likevel er han krystallklar på nedgangen ikke må bli en hvilepute.

– Vi kan ikke hvile på lauvbærene nå. Vi trenger flere arbeidsplasser om denne trenden skal fortsette, men dette er et bevis på at omstillingen vi står overfor fungerer, konkluderer han.

Tallene på landsbasis viser at ledigheten synker over hele fjøla, men størst er nedgangen i oljefylket Rogaland.

– Det er svært gledelig. Vi har grunn til å være optimister, avslutter Nordahl.