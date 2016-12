Få unge vil jobbe på sykehjem

Sykepleier Kristel Mendosa pleier og behandler eldre pasienter på Lambertseter sykehjem i Oslo. Men stadig færre sykepleierstudenter ønsker å gjøre som Mendosa:

Bare 6,4 prosent av avgangselevene på sykepleierstudiet i år kan tenke seg å jobbe på sykehjem. Det viser avgangsundersøkelsen for 2016.

Samtidig sier 61,9 prosent av de spurte at de kan tenke seg å jobbe på sykehus. Trenden gjør Norsk Sykepleierforbund bekymret.

– Kan ikke stikke hodet i sanden

I 2015 svarte 8,1 prosent av avgangsstudentene at de kunne tenke seg å jobbe på sykehjem. Året før var det enda flere, sier leder Cathrine V. Tallaksen Svendsen i Norsk Sykepleierforbund Student.

– Nyutdannede har ikke lyst til å jobbe på sykehjem. Det er ingen prioritet for dem, sier hun.

Forbundet tror lite fagmiljø, for dårlig praksis og usikkerhet kan være noen av årsakene til den lave interessen for å jobbe på sykehjem.

– På et eller annet tidspunkt må man gjøre noe med det. Det nytter ikke å stikke hodet i sanden og håpe at det forsvinner, sier Svendsen.

– Trist utvikling

Kristel Mendosa tror sykepleierstudentene drømmer om høyere status enn det arbeidet med eldre kan gi dem.

– Ofte er det ikke helbredende behandling vi driver med. Det tror jeg blir sett på som mer lavstatus. Mange ønsker nok å se at pasientene deres blir friske, men det er ikke alltid formålet vårt, sier hun.

Sykepleier Camilla Marie Andersen jobbet på sykehus før, men begynte i eldreomsorgen. Nå er hun daglig leder ved Lambertseter sykehjem.

– Jeg synes det er veldig trist at så få sykepleierstudenter ønsker å jobbe på sykehjem. En del av dem som bor her klarer seg fint og er ikke syke hver eneste dag. Men vi behandler det aller meste på sykehjem i dag, sier hun.

Bekymret statssekretær

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet er tidligere leder av Sykepleierforbundet. Hun liker heller ikke utviklingen.

– Vi er helt nødt til å snu trenden, for pasientenes skyld, sier hun.

– Det vi vet er viktig for studentene, er godt fagmiljø. Det er også viktig for at sykepleierne som allerede er i jobb i eldreomsorgen, velger å bli der, sier hun.

Regjeringen håper at de 1,2 milliarder kronene de har satt av til kompetanseheving, vil hjelpe på. Ifølge Norman er faglige utfordringer det aller viktigste for sykepleierne.

– Det er viktigere enn høy lønn. Men å jobbe med de skrøpeligste gamle, kan gjøre noen sykepleiere utrygge. Vi er helt nødt til å klare å beholde de beste sykepleierne i eldreomsorgen, sier statssekretæren.