Få såg Amandashowet

Under 5000 såg Amandashowet frå Haugesund på VG+, skriv Stavanger Aftenblad. TV 2 sa frå seg rettane til Amandashowet på grunn av låge sjåartal. I fjor såg 219 000 showet. Jane Throndsen i VG+ seier at dei skulle ha ønska at fleire såg.