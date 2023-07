Få har ansvarsforsikring på elsparkesykkel

Ni av 10 har ikke ansvarsforsikring på egen elsparkesykkel selv om det er påbudt. Påbudet om ansvarsforsikring innebærer at forsikringsselskapene vil kreve at du erstatter alle skader selv hvis du forårsaker en ulykke. Leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth, sier at det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for eieren.