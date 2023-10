Even Sel blir landslagstrenar for G18/G19

Den tidlegare FK Haugesund- og Bryne-assistenten Even Sel blir hovudtrenar for Noregs G18/G19-landslag i fotball.

Aftenbladet er kjent med at 33 år gamle Sel vil starte i jobben i byrjinga av november og vil ha base i Oslo. Sel ønskjer foreløpig ikkje å kommentere saka.