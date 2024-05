Evakuerte naboer på grunn av brann i Haugesund

Brannvesenet har kontroll på en brann i en garasje i Strandgata i Haugesund.

Et kjøretøy skal være i garasjen som sto i brann. Et nabobygg ble evakuert for beboere på grunn av røykutvikling og mulig spredningsfare. Det er ikke meldt om personskader. De evakuerte får nå flytte tilbake til bygget sitt.