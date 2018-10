Evakuert i Sauda

FV520 nedenfor Hellandsbygda i Sauda i Rogland er stengt da en elv i nærheten går over sine bredder. Tre hus er evakuert på grunn av mye vann og ingen veiforbindelse. Det er fare for liv for dyr på to gårder, melder politiet. Veien over til Røldal er åpen.