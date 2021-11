Politiet jobber mandag kveld med å kontakte de som skal evakueres som følge av tømmingen av en propantank som lekker.

– Grunnen til at vi evakuerer er fordi det ikke er trygt å være til stede om noe galt skjer med tømmingen av gassen.

Det sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Dag Steinkopf, til NRK rundt klokken 21.00.

Smeaheia skole er åpnet for de som blir evakuert. Operasjonslederen har ikke oversikt over hvor mange dette gjelder, men sier at det kun er de som blir kontaktet av politiet som trenger å evakuere.

Han opplyser at de evakuerte må beregne rundt fire timer før de får komme tilbake til husene sine, men presiserer at dette kan endre seg.

Området som evakueres har en diameter på rundt 300 meter, men dette kan variere litt på grunn av vindretning, ifølge Steinkopf.

Propantanken skal ligge nedgravd i hagen til et hus. Lekkasjen skal ha startet som følge av servicearbeid på tanken.

Brannvesenet anbefaler beboere å evakuere etter gasslekkasjen ved Smeaheia i Sandnes. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Meldingen om gasslekkasjen kom klokken 18.45 mandag. Først sperret politiet av et lite område som følge av tømmingen av tanken.

Klokken 20.31 meldte politiet at situasjonen har endret seg og at brannvesenet anbefaler beboere om å evakuere.