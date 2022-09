Europa er i energikrise – analytiker tror løsningen finnes i Spania

Mandag varslet EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen at unionen nå jobber med en nødreform for å løse energikrisen som Europa står i.

Kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thelma Consulting mener de må prøve å gå inn med mekanismer som frakobler kraftmarkedet fra markedet og prisen på gass, slik også Østerrike mandag ba EU om å gjøre.

Dette er også nevnt som mulig løsning av EU.

Slik kan strømmen bli billigere, sier Rennesund. For å få til dette, mener han at EU bør se til et system man allerede har tatt i bruk i et av de større landene i Europa.

STRØM: Ursula von der Leyen og EU jobber for å finne en løsning på strømkrisen. Foto: Darko Bandic / AP

Spansk løsning

Systemet er komplisert, og kan derfor være vanskelig å forstå. Likevel forsøker analytiker Rennesund å forklare det.

Systemet går ut på å subsidiere gass til kraftproduksjon. Dermed vil gasskraftprodusentene selge gasskraften rimeligere.

– I Spania har man forsøkt å sette et slags tak på gasspris til kraftproduksjon, som gjør at strømprisene blir lavere. Men da må man samtidig gå inn med subsidier til gasskraftprodusentene, så de ikke går konkurs.

Å frakoble gassmarkedet, gassprisen og kraftmarkedet, er også blitt nevnt som en løsning av EU.

SPANSK LØSNING: EU kan komme til å se til Spania for å løse energikrisen. Dette bildet er fra et mottak for gass i Barcelona. Foto: Emilio Morenatti / AP

– Det er vanskelig

Rennesund betegner gassprisene som «alfa og omega» for strømprisene i Europa, men også i Sør-Norge.

– Hvordan skal man da oppnå å få ned prisene, ved å koble gassprisen, gassmarkedet og kraftmarkedet fra hverandre?

– Setter de et tak på gassprisen, vil det føre til lavere kraftpriser i Kontinental-Europa, som betyr lavere kraftpriser for oss i Sør-Norge, svarer Rennesund.

Hvis et slikt system iverksettes, vil det også resultere i lavere priser i Sør-Norge, mener analytikeren, selv om han også erkjenner at det finnes utfordringer ved løsningen.

– Gjør du gass og kraft relativt billigere, ønsker vi å bruke mer kraft, og vi har knapphet på det. Det er ikke noe vi ønsker, så det er vanskelig

– Hvor mye haster det å få på plass en slik ordning før vinteren?

– Jeg tror politikerne i hele Europa føler et press på dette, og at de jobber så fort de kan for å få et system de kan bruke.

MINISTER: Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Et interessant forslag

Olje- og energiminister Terje Aasland tror løsningen som Rennesund skisserer er mulig å gjennomføre.

Samtidig mener han at det er viktig at forslaget er godt gjennomtenkt, før EU eventuelt gjennomfører det.

– Vi ser veldig tydelig at norske strømpriser gjennom flere tiår langt på vei fulgt de europeiske gassprisene. Å frikoble gassprisene fra strømprisen, er et interessant forslag, synes jeg.

– Hvordan ville det påvirke strømprisene for forbrukere og næringslivet i Norge?

– Det er usikkert å si, men mest sannsynlig vil også våre strømpriser i større grad følge de europeiske strømprisene.

– Vil de falle?

– Det kan jo være et resultat av det, men det er altfor tidlig å si hvordan dette vil slå ut, fordi vi ikke vet hvordan tiltakene de eventuelt kommer med, faktisk blir innrettet.