– ISIL er svekkes i Midtøsten – og dette vil fortsette i 2017, sier sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde.

Onsdag holder han innlegg på samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger. NRK streamer direkte fra konferansen.

Viktige tema er at IS er på vikende front, mens terrororganisasjonen Al Qaida er på fremmarsj. Lunde vil snakke om hvordan dette påvirker trusselen mot Norge og Europa.

I februar i fjor uttalte Haga følgende til NRK.no:

– Nå tror jeg ikke det er noen umiddelbar trussel mot Norge, men for IS og Al Qaida er vi et legitimt mål ettersom vi er med i koalisjonsarbeidet mot de to organisasjonene.