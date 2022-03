Etterlyser vitner

Politiet etterlyser vitner etter at en mann i 40 årene ble funnet død i Sandvedparken i Sandnes søndag formiddag.

Politiet etterforsker fortsatt saken som et mistenkelig dødsfall.

Seksjonsleder for etterretning og etterforskning i Sandnes, Elisabeth Vorland sier til Sandnesposten at mannen hadde ingen skader på kroppen som var av en karakter at det skulle ende opp med død, men at det var synlige skrammer i hodet som kan være fra et fall.