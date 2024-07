Etterlyser fornærmet etter voldshendelse i Stavanger

I forbindelse med etterforskning av flere tilfeller av ran og vold i Stavanger sentrum de siste ukene har politiet blitt oppmerksom på en hendelse utenfor Dropsen i Stavanger sentrum, natt til søndag 7. juli.

– Vi har informasjon om at en mann her skal ha blitt utsatt for vold. Fornærmede har ikke anmeldt forholdet, og vi ønsker nå å komme i kontakt med ham. Vi oppfordrer fornærmede eller andre som har opplysninger i saken om å ta kontakt med politiet på telefon 02800, sier politiadvokat Emilie Netteland.

I forrige uke ble flere unge menn siktet og pågrepet, hvor to av disse ble varetektsfengslet i fire uker. Politiet har gjennomført flere etterforskningsskritt.