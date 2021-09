Etterlyser bil etter kollisjon

Politiet ønsker å komme i kontakt med føreren av en eldre, skogsgrønn Volvo etter en kollisjon mellom bil og el-sparkesykkel. Ulykken skjedde ca. klokken 17:30 ved UNO X på Madlaveien, og de involverte hadde forlatt stedet innen politiet ankom.

Sparkesyklisten, en kvinne i 20-årene, kom seg til legevakten på egen hånd etter ulykken. Politiet opplyser at hun fikk et slag mot hodet.

Politiet presiserer at de per nå ikke har noe klart bilde av hva som har skjedd, og at de foreløpig ikke fordeler noen skyld.