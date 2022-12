Etterlyser 31.000 sjåfører med store førerkort

Statens vegvesen etterlyser 31 899 personer som enda ikke har fornyet sitt store, plastlaminerte førerkort.

Alle det gjelder har fått flere sms fra Statens vegvesen.

– Vi er bekymret for at så mange fortsatt ikke har fornyet førerkortet. Nå haster det for de som vil fortsette å kjøre etter nyttår, sier avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen i Statens vegvesen.