Etterforskinga av Preikestolulukka fortset i dag

Politiet kjem til å fortsetje etterforskinga i dag for å finne ut kva som skjedde, då ein utanlandsk turist fall utfor stien og omkom, like ved Preikestolplatået i Strand kommune i går. Det seier operasjonsleiar John Ask. Politiet har alt snakka med fleire vitne og det blir truleg gjort fleire avhøyr i dag, opplyser Ask.