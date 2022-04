Etterforsker russebussen som brann

Politiet vil undersøke om et dieselaggregat om bord på russebussen er årsak til at brannen natt til søndag 3. april, skriver Dalane Tidende. Vitner skal ha forklart at dieselaggregatet var i bruk under kjøring, sier Saleem Rana, etterforskningsleder på Egersund politistasjon til avisen. Dieselaggregatet ble brukt for å drive lydanlegget på bussen. Politiet vil nå finne ut om aggregatet var i bruk under kjøring og om dette var lovlig eller ikke. Russebussen ble totalskadet, men ingen personer kom til skade.