Etterforsker mistenkelig dødsfall i Tananger

Politiet fikk melding rett før klokken 05 tirsdag morgen og rykket ut til stedet. Etter kort tid ble det klart at de etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall.

– Vedkommende ble erklært død på stedet av lege. Vi vet ikke hvem det er, sa operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB tidlig tirsdag morgen.

Den døde blei funnet utendørs i et boligområde.

Klokka 09.30 jobba politiet fortsatt på stedet. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Klokka 09.30 jobba politiet fremdeles på stedet. De har satt opp et telt over stedet der den døde blei funnet.

Politiet har ikke gitt opplysninger om personens alder eller identitet, og heller ikke hvordan de karakteriserer saken – bortsett fra at det er et mistenkelig dødsfall. Politiets innsatsleder på stedet, Morten Helland, sier til NRK at de ikke vil kommentere saken ytterligere.

Jens Olsen bor like ved der den døde blei funnet. Han har sittet på terrassen sin siden politiet kom, men har ikke fått noen informasjon.

– Det er spesielt når sånt skjer her, sier han.

Politiet gjennomfører også ei rundspørring i området.

NRK kommer tilbake med mer.