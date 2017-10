Etterforsker mistenkelig dødsfall

Natt til tirsdag 3. oktober døde en kvinne på mistenkelig vis etter at hun pådro seg store skader i en leilighet på Gausel i Stavanger. Politiet kom i dag med en oppdatering i saken, der de sier at etterforskningen pågår for fullt. Politiets viktigste oppgave er å kontrollere forklaringen til den siktede ektemannen, og de jobber ennå med å avklare om dette er et drap eller ikke.