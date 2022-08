Etterforsker brannen på Dale – kan ha vært påtent

– Vi vurderer nå om, og eventuelt når, krimteknisk skal inn i bygget. Men før de kan gå inn så må bygget være helt kaldt, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Toralv Skårland, til NRK litt etter klokken 08 søndag.

En storbrann i den gamle idrettshallen/svømmehallen på Dale i Sandnes kunne sees langveis ifra i natt.

Politiet fikk melding om brannen klokken 23.45 sent lørdag kveld. Brannen skal ha blitt slukket i 04.30-tiden.

– Men brannvesenet er fortsatt på stedet og passer på. Krimteknisk går nok ikke inn i bygget før tidligst mandag. Det er altfor tidlig å si noe om årsaken til brannen, sier Skårland.

Tre scenarioer

Operasjonslederen opplyser imidlertid at etterforskningen allerede har startet. Politiet jobber ut fra tre scenarioer.

Det kan være en teknisk årsak til at brannen startet. Uaktsomhet. Noen kan ha tent på bygget med vilje.

De ber om tips fra personer som kan ha opplysninger om saken.

– Var det noen til stede som så dette?

– Det har jeg ikke informasjon om på nåværende tidspunkt. Politiet har begynt å samle inn informasjon og foreta avhør, sier Skårland.

I tillegg til skader på bygget, skal det være biler som er blitt skadet av brannen.

Rivningsklart

Bygget er eid av Dale utvikling. Planen var at det skulle rives etter hvert, opplyser leder av Dale utvikling, Ole Tom Guse til NRK søndag morgen.

– Hva var det inne i bygget?

– I deler av bygget lå det bygningsmaterialer, mens en del av det ble brukt som verksted og mekking av biler. Det skal ha vært noen biler inni bygget og noen utenfor, sier Guse.

Han forteller at han fikk flere meldinger om brannen fra klokken 23.45 og utover natta.

– Det var ganske hektisk. Folk ringte og sa «det brenner, det brenner». En stund var det bare avslutte en telefonsamtale, og ta neste med én gang. Jeg var ikke hjemme før 04.15 i natt, sier Guse.

Bygget skal imidlertid ligge et stykke fra de andre bygningene på Dale, så det skal ikke ha vært umiddelbar fare for spredning. Guse forteller videre at han har tenkt å dra ut til stedet senere i dag.

– Hvilke konsekvenser får dette for dere?

– Vi mister litt leieinntekter, og det vil bli noe ekstra kostnader i forbindelse med riving. Det mest irriterende er at det blir en del ekstraarbeid, sier han.