Etter massiv protest fikk han til slutt vindmølla

Bonde Hans Christian Høiland i Time kommune på Jæren er nå i gang med å sette opp sin egen vindmølle.

– Vi må stå på hvis vi vil at noe skal gå gjennom. Nå gav dette resultat, sier en fornøyd Høiland.

I august 2022 fikk han avslag da han søkte om å få montert en 26 meter høy vindmølle. Høiland ville ha en vindmølle for å sikre egenprodusert strøm til gårdsdriften sin.

I protest mot avslaget satte han like godt opp en 26 meter høy kran.

I tillegg klaget han på avslaget. I desember fikk han søknaden innvilget og i dag begynte prosessen med å få montert vindmøllen.

Utvalget for lokal utvikling i Time kommune trosset administrasjonen og sa ja til at Høiland skulle få vindmølla.

Saken gikk videre til statsforvalteren for endelig godkjenning.

– Jeg er glad for å høre at han nå er i mål og har begynt å montere vindmølla, sier Ole Jørgen Alstadsæther, leder i utvalg for lokal utvikling i Time kommune.

Nå som han har fått grønt lys, har ikke Høiland bruk for kranen lenger.

– Den skal ned på torsdag, sier han.