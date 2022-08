Ett felt på E134 åpnet igjen

Ett felt på E134 ved Øvre Vats er åpnet igjen etter en kollisjon mellom to biler. Årsaken til at den ene bilen kom over i motsatt kjørefelt er trolig sykdom, ifølge politiet. Bilføreren er kjørt til sykehus. De øvrige fire passasjerene i den andre bilen er lettere skadd. Politiet har opprettet sak.