Ett barn var under vann

Ett barn har vært under vann, mens det andre har vært oppå isen. Begge barna er svært små. – Det er snakk om to små barn, begge under fem år, sier Olaug Bjørnsen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Politiet vet ennå ikke om skadeomfanget.