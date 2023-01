Ett års fengsel for væpnet ran

En mann er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for et væpnet ran i Strand i februar i fjor og for å ha truet en butikkansatt med kniv i januar samme år. Han dømmes også til å betale erstatning til to butikkansatte og må tåle inndragning av en kniv, en gorillamaske og et multiverktøy.