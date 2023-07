Hendelsen skal ha skjedd i Stavanger tirsdag, ifølge NRKs opplysninger.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

En beboer skal ha hørt et smell fra utsiden av boligen sin. Da han gikk ut, fikk han se at bakruta på bilen hans var knust.

Bileieren fikk bakruta fikset, men da han sjekket et overvåkningskamera på eiendommen, fikk han seg et sjokk.

Videoen viste at et barn hadde falt ned fra et vindu og truffet bakruta på bilen.

Etter det NRK erfarer skal barnet ha sluppet unna hendelsen uten store skader.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal barnet ha falt fire meter fra dette vinduet..

Politiet har tatt ut siktelse

Barnets far skal ikke ha varslet noen om det som skjedde og skal derfor være siktet for brudd på hjelpeplikten, ifølge Aftenbladet.

Politiadvokat Torkel Tjørhom Fandrem ved Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor NRK at de etterforsker saken.

– Vi fikk melding om at det hadde vært en hendelse tirsdag 11. juli. Vi kjørte til stedet og på bakgrunn av det jobber vi med en sak som omhandler et ett år gammelt barn som har falt ut av et vindu.

Barnet skal ifølge politiet ha falt fra et vindu i andre etasje i et bolighus.

– Det er gjort beslag i saken og en person er da automatisk siktet. Jeg ønsker ikke å si noe om hvem som er siktet, sier Fandrem.

Hendelsen skal ha skjedd i en bydel i Stavanger. Foto: Odd Rune Kyllingstad / nrk

Politiet fikk sen melding

Han ønsker heller ikke å kommentere tilstanden til barnet som falt.

– Vi snakker med de som har vært til stede og som har sett noe. Vi undersøker beslagene og forsøker å finne ut hva som har skjedd før og etter at barnet har falt ut.

Fandrem bekrefter at politiet ble kontaktet i forbindelse med hendelsen en god stund etter at barnet faktisk hadde falt ut av vinduet.