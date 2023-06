Et steg videre for Kongen i fjellet i Lauperak

Formannskapet i Bjerkreim har enstemmig sagt ja til at det kan lages en reguleringsplan for Arvid Mæland sine planer om overnatting, parkering og Kongen i fjellet på Lauperak.

– Vi har etterlyst en helhetlig plan for hva Mæland og de har tenkt for Lauperak. Det betyr ikke at vi kommer til å godkjenne alt de foreslår, sier ordfører Kjetil Slettebø.

Planene om å hogge ut hodet av kong Harald i fjellet på Lauperak er skrinlagt. Nå er planen å lage moduler av armeringsstål som skal flys opp. Så skal sprøytebetong brukes til å forme ansiktet i fjellveggen.

– Disse planene er politikerne mest positive til, sier Slettebø.