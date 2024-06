Et steg nærmere gruvedrift i Eigersund

Norge Mineraler AS har fått utvinningsrettigheter for mineraler for et større område i Eigersund kommune.

Fra før har selskapet 59 undersøkelsesretter for Sør-Rogaland. Nå har de fått 32 utvinningsrettigheter for et område på 26 kvadratkilometer.

– Dette er en viktig milepæl for vårt prosjekt fordi med 32 utvinningsretter for statens mineraler tar Norge Mineraler AS nå et viktig neste steg frem mot en mineralvirksomhet som vil kunne gi betydelige inntekter og arbeidsplasser til lokalsamfunnet i Eigersund og Dalane, sier administrerende direktør i Norge Mineraler, Olav Skalmeraas.

Utvinningsrettene knytter seg til statens mineraler magnetitt og ilmenitt i bergarten noritt som finnes i det omsøkte området.

Å få utvinningsrettighet innebærer at selskapet nå har kvalifisert seg til å søke om konsesjon for gruvedrift.

– Vi har tenkt å søke om konsesjon. Men det er mye arbeid før det, med blant annet en plan og reguleringsprosess med konsekvensanalyser som vi skal starte på i høst, sier samfunnskontakt Erik Joa.