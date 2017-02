– Hvis du ikke har hørt om CS (Counter Strike, journ.anm.), så vet jeg ikke hvilken stein du har levd under.

Han har pilotbriller med gullbelagt og hvit innfatning, «Potetsticks» i en armlengdes avstand og grønt lys fra tastaturet. Veteran-gameren Espen F. Jacobsen (20) er på «LAN» (datatreff) for tolvte gang.

– CS er et av de mest kjente spillene ... kanskje bortsett fra COD (Call of Duty, journ.anm.), men det er for «noobsene».

Samtidig som Espen har sittet inne på Viking stadion denne helga har det til tider vært nydelig vær i Stavanger. Men det bryr ikke Espen seg om.

Ordbok for «noobs» Ekspandér faktaboks Noob = nybegynner (newbie) eller amatør Gamer = dataspiller LAN = Local area network, ofte oversatt til datatreff på norsk MOD = modifikasjon, endring eller annen versjon av et spill E-sport = Elektronisk spilling, altså data- eller videospill

250 gamere på stadion

I tillegg til å game jobber Espen på Rema 1000 på Ganddal, men denne helga er han langt unna Æ. Viking inviterte til LAN på stadion og om lag 250 gamere var samlet for å spille CS, Battlefield, League of Legends og Fifa.

Cedrik Valdez (16) var en av rundt 250 gamere på stadion i helgen. Foto: Mathias Oppedal

Viking-spillerne Amund Wichne, Mathias Bringaker, Rasmus Martinsen, Tor Andre Skimmeland Aasheim og Iven Austbø deltok også.

Det var Lyse, i samarbeid med Warpcrew og Viking, som arrangerte LAN-et.

– Hvor mye har du sovet?

– Soving? Hva er det for noe? En halvtime kanskje. Det var så sykt ikke verdt det, sier Espen, som beskriver det å sove med ord som ikke går gjennom NRK-sensuren.

Det er ikke uvanlig for 20-åringen å sove lite.

Gamere på stadion. Foto: Mathias Oppedal

– Jeg spiller kanskje 16 timer i døgnet. Og så jobber jeg. Jeg drikker kaffe, Battery ... det jeg får tak i.

På fremmarsj

Siden årtusenskiftet har dataspilling, eller såkalt e-sport, vært på fremmarsj i hele Europa. I Norge har det største og kjenteste datatreffet «The Gathering» blitt arrangert årlig i Vikingskipet på Hamar. Første gang var for over 20 år siden. I Asia, Europa og Amerika ser millioner de beste spillerne spille. Stadig flere blir bitt av basillen.

– Jeg er her for første gang, sier Erla Ósk Hjelm (20).

Erla Ósk Hjelm og samboeren Sindre Fjeldheim på LAN sammen. Foto: Mathias Oppedal

Hun sitter sammen med samboeren Sindre (22) i den såkalte VIP-loungen på stadion. Det koster 600 kroner, men spillerne får frukt, snacks og et sted å låse inn utstyret.

– Før jeg traff ham spilte jeg ingenting. Nå er jeg på dataen mellom ti og tolv timer om dagen. Det går i CS GO, som er et skytespill, bilspill og andre spill.

Mens sola skinte ute, satt over 200 inne på Viking stadion og spilte dataspill. Foto: Mathias Oppedal

Espen F. Jacobsen har også plass i VIP-loungen. NRK spør om han ikke kunne tenke seg å heller være ute i finværet, men det spørsmålet synes han er tullete.

– Det å sitte inne og svettegame med kompiser er awesome, sier Espen.