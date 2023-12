ESA godkjenner støtte til vindkraft i Nordsjøen

EØS-tilsynet (ESA) har godkjent støtte til drift av et prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Støtten gjelder kun den første av fleire faser for utbyggingen av Sørlige Nordsjø II.

Norske myndigheter varslet ESA tidligere i desember om planlagt støtte til vindkraftproduksjon i Sørlige Nordsjø II, som er et område helt sør i den norske delen av Nordsjøen. Ordningen vil ha en budsjettramme på 23 milliarder kroner.

ESA er et juridisk overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-land.