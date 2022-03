Erstatningsløysinga klar innan veker

På det store landbruksmøtet på Jæren i går kveld lova matminister Sandra Borch at ho innan kort tid skal få klar ei løysing for erstatning for pelsdyrbøndene.

Nei, det er ikkje snakk om månader. Me snakkar om relativt kort tid, i løpet av nokre veker no, svara landbruksminister Borch.

